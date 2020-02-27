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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsasında endeksler, perşembe gününe satış ağırlıklı başladı.

27.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:46New York borsası düşüşle açıldı
New York borsasında endeksler, perşembe gününe satış ağırlıklı başladı.
Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 1,6 azalışla 26.526 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 2,1 düşüşle 3.053,20 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,64 değer kaybıyla 8.744,03 puandan işlem gördü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Kovid-19 salgını konusunda açıklama yapacağını duyurmasıyla piyasalarda sınırlı bir toparlanma görülmüş ve New York borsası çarşamba gününü karışık seyirle tamamlamıştı.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler nedeniyle endekslerdeki negatif seyrin sürdüğünü belirtiyor.

Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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