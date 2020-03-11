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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, koronavirüs salgınının ekonomide yarattığı belirsizliğin devam etmesi nedeniyle güne düşüşle başladı.

11.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:12
New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, koronavirüs salgınının ekonomide yarattığı belirsizliğin devam etmesi nedeniyle güne düşüşle başladı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : New York, Ekonomi

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