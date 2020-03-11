New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, koronavirüs salgınının ekonomide yarattığı belirsizliğin devam etmesi nedeniyle güne düşüşle başladı.
11.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:12
New York borsası, koronavirüs salgınının ekonomide yarattığı belirsizliğin devam etmesi nedeniyle güne düşüşle başladı.
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Kaynak: Dunya.com
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