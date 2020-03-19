New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan tedbirler ve açıklanan ekonomik teşviklere rağmen güne düşüşle başladı.Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 1 azalışla 19.830,01 puandan işlem gördü.S&P 500 endeksi, yüzde 0,9 düşüşle 2.381,88 puandan ve Nasdaq endeksi, yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,996,45 puandan işlem görmeye başladı.New York borsası, Kovid-19 salgının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle çarşamba gününü sert düşüşle tamamlamış ve Dow Jones endeksi son 3 yılda ilk defa kapanışta 20.000 puanın altını görmüştü.Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan tedbirler ve açıklanan ekonomik teşviklere rağmen piyasalar, negatif bir seyir izlemeye devam ediyor.ABD Başkanı Donald Trump, ABD'liler için ücretsiz Kovid-19 testi, ücretli hastalık izni, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, işsizlik sigortasının genişletilmesi ve eyaletlere tıbbi yardımın artırılması gibi düzenlemeleri öngören yasa tasarısını dün onayladı. Yasanın ABD bütçesine 104 milyar dolara mal olması bekleniyor.Öte yandan, New York borsasını işleten Intercontinental Exchange, Kovid-19 salgını nedeniyle borsada işlemlerin yapıldığı katın 23 Mart itibarıyla geçici olarak kapatılacağını ve işlemlerin tamamen elektronik ortamda yapılacağını duyurdu.

Kaynak: AA