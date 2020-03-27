New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.
27.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:42
New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 800 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 3,9 azalışla 21.653,31 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 3,5 düşüşle 2.537,53 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 3,1 değer kaybıyla 7.556,84 puandan işlem görmeye başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 800 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 3,9 azalışla 21.653,31 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 3,5 düşüşle 2.537,53 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 3,1 değer kaybıyla 7.556,84 puandan işlem görmeye başladı.
Kaynak: AA