New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,43 azalışla 22.208,42 puandan işlem gördü.S&P 500 endeksi yüzde 0,45 düşüşle 2.614,34 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 7.740,06 puandan işlem görmeye başladı.Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam etmesi etkili oldu.

Kaynak: AA