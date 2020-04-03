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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

03.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:46
New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,5 azalışla 21.285,93 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 2.517,3 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.477,27 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, ABD'de bugün açıklanan tarım dışı istihdam verileri etkili oldu.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede tarım dışı istihdam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, martta 701 bin azalarak Eylül 2010'dan bu yana ilk kez düşüş gösterdi ve işsizlik oranı yüzde 4,4'e yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi
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