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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

08.02.2020 00:16 | Son Güncelleme: 08.02.2020 00:16New York borsası düşüşle kapandı
New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,94 azalışla 29,102.51 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,55 kayıpla 3,327.46 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 düşüşle 9,520.51 puana geriledi.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkedeki tarım dışı istihdam ocakta 225 binlik artışla beklentiyi aşarken, işsizlik oranı beklentinin biraz üzerinde gerçekleşerek yüzde 3,6 oldu.
Ülkedeki toptan eşya stokları ise Aralık 2019'da yüzde 0,2, toptan eşya satışları da yüzde 0,7 geriledi.
Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed), Kongreye sunduğu Para Politikası Raporu'nda, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınının olası etkilerinin ekonomik görünüm için risk oluşturduğunu ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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