New York borsası düşüşle kapandı

New York borsasında endeksler, perşembe gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,43 azalışla 29.423,31 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,15 kayıpla 3.374,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 düşüşle 9.711,97 puana geriledi.

Analistler, endekslerin aşağı yönlü seyretmesinde koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısının artması etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık yüzde 0,1 artarken, yıllık yüzde 2,5'a çıktı ve ekim 2018'den bu yana kaydedilen yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 8 Şubat ile biten haftada beklentinin altında kalarak 205 bin olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA