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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

22.02.2020 00:08 | Son Güncelleme: 22.02.2020 00:08New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,77 azalışla 28.992,74 puana, S&P 500 endeksi yüzde 1,05 kayıpla 3.337,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,79 düşüşle 9.576,59 puana geriledi.
Analistler, endekslerdeki sert düşüşte koronavirüs salgınında vaka sayısının ivme kazanmasının etkili olduğunu belirtiyor.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta 1,1 puanlık azalışla 50,8'e düştü ve son 6 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.
Hizmet sektörü PMI da şubatta bir önceki aya göre 4 puan azalışla 49,4'e düştü ve 76 ayın en düşük seviyesini gördü.
Öte yandan, 30 yıllık ABD devlet tahvili getirisi de koronavirüs salgının küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişelerle sabah saatlerinde yüzde 1,89'a düştü ve tüm zamanların en düşük seviyesini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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