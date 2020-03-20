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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkilerine karşı merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi destekleme yönünde attığı adımlara rağmen haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

20.03.2020 23:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:42
New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkilerine karşı merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi destekleme yönünde attığı adımlara rağmen haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi 900 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 4,54 azalışla 19.176,11 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 4,78 kayıpla 2.294,12 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 3,79 azalışla 6.879,31 puana düştü.
Güne yükselişle başlayan endeksler, New York'ta Kovid-19 nedeniyle zorunlu olmayan tüm iş yerlerinin kapatılması kararının ardından aşağı yönlü bir seyir izledi.
New York Valisi Andrew Cuomo, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında eczane ve marketler gibi açık olması zorunlu olanların dışındaki bütün iş yerlerinin kapanması emrini verdi.
Kovid-19 salgının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle borsada hafta boyu sert satışlar yaşandı. Salgının ekonomik etkilerine karşı merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi destekleme yönünde attığı adımlara rağmen bu hafta, Amerikan borsasında 2008'den bu yana en yüksek kayıpların yaşandığı bir hafta oldu.
Dow Jones endeksinin haftalık kaybı yüzde 17,3, S&P 500 endeksinin yüzde 15 ve Nasdaq endeksinin yüzde 12,6 olarak kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Dow Jones, New York, Ekonomi

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