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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

27.03.2020 23:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 23:24
New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi 900 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 4,1 azalışla 21.621,93 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 3,4 kayıpla 2.540,28 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 3,8 azalışla 67.502,38 puana düştü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler devam ederken, ABD Temsilciler Meclisi, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketini onayladı.
Söz konusu teşvik paketiyle, Kovid-19 nedeniyle ekonomik zarara uğrayan küçük işletmeler ve gelir kaybı yaşayan Amerikan vatandaşlarına kredi imkanı sağlanmasıyla doğrudan ödeme yapılması öngörülüyor.
Bu kapsamda, Amerikan vatandaşlarına 1200 dolar, çocuklara ise 500 dolara yakın ödeme yapılması planlanıyor. İşsizlik sigortasının kapsamı genişletilirken, haftalık işsizlik maaşına 4 ay süreyle 600 dolar eklenmesi öngörülüyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi

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