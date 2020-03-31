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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, salı gününü düşüşle tamamladı.

31.03.2020 23:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:18
New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, salı gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,8 azalışla 21.917,16 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,5 kayıpla 2.586,88 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 1 azalışla 7.700,1 puana düştü.
Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgının etkilerine ilişkin endişeler etkili oldu.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 177 bin 452'ye, ölü sayısı ise 3 bin 440'a yükseldi.
Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, martta 12,6 puan azalarak 120 seviyesine düştü ve Temmuz 2017'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Dow Jones, New York, Ekonomi
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