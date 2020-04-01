New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle günü düşüşle tamamladı.Kapanışta, Dow Jones endeksi 1000 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 4,44 azalışla 20.943,37 puana geriledi.S&P 500 endeksi yüzde 4,31 kayıpla 22.473,28 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 4,41 azalışla 67.360,58 puana düştü.Kovid-19 salgının etkisi ABD'de bugün açıklanan ekonomik verilere de yansıdı. Ülkede, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi endeksi, Kovid-19 salgını ve enerji piyasasındaki oynaklığın etkisiyle mart ayında 49,1 değerine düştü. ABD'de özel sektör istihdamı ise mart ayında 27 binlik azalış gösterdi.Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, dün, Kovid-19 salgınına ilişkin önümüzdeki iki haftanın çok zorlu geçeceği uyarısında bulunurken, Beyaz Saray yetkilileri salgın nedeniyle ABD'de 100 bin ile 240 bin kişinin hayatını kaybedebileceğini öngörmüştü.

Kaynak: AA