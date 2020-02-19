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New York borsası kapanışta karışık seyir izledi

New York borsası, salı gününü karışık seyirle tamamladı.

19.02.2020 00:16 | Son Güncelleme: 19.02.2020 00:16New York borsası kapanışta karışık seyir izledi
New York borsası, salı gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,56 azalışla 29.232,19 puana, S&P 500 endeksi de yüzde 0,30 kayıpla 3.370,18 puana geriledi.
Nasdaq endeksi ise yüzde 0,02 artış göstererek 9.732,74 puana yükseldi ve yeni bir rekora imza attı.
Apple'ın ocak-mart dönemine ilişkin ciro hedefine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ulaşamayacağını duyurması nedeniyle borsada endeksler, salı gününe satış ağırlıklı başlamıştı.
Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi İmalat Endeksi, şubatta 12,9 değerine çıkarak 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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