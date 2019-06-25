25.06.2019 16:46
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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artışla 26.749,91 puan, S&P 500 endeksi yatay seyirle 2.945,84 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,02 azalışla 8,004,47 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD ile İran arasında artan gerilimin piyasalarda risk iştahını azalttığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump 'ın istemesi halinde ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alabileceğine yönelik açıklamalarının devam ettiğini aktaran analistler, İran gerilimine ilişkin haberlerin ise piyasaların yönü üzerinde kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.
Kaynak: AA
Dow Jones , Amerika Birleşik Devletleri , New York , Ekonomi

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