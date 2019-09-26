New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artışla 27.003,04 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalışla 2.984,27 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 kayıpla 8.070,19 puan seviyelerinde seyrediyor.

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, ulusal güvenliğe zarar verdiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump hakkında resmi azil soruşturması sürecini başlatmasının ardından konuyla ilgili gelişmeler gündemin odağında yer almaya devam ediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) yüzde 2 artarak beklentileri karşıladı.

Kaynak: AA