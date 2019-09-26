Haberler » Ekonomi » Haber

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

26.09.2019 16:42New York borsası karışık seyirle açıldı
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artışla 27.003,04 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalışla 2.984,27 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 kayıpla 8.070,19 puan seviyelerinde seyrediyor.
ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, ulusal güvenliğe zarar verdiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump hakkında resmi azil soruşturması sürecini başlatmasının ardından konuyla ilgili gelişmeler gündemin odağında yer almaya devam ediyor.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) yüzde 2 artarak beklentileri karşıladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:06 "Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Teknoloji Lisansör ve Ortaklık Anlaşmaları" imza töreni
17:52 Serbest piyasada altın fiyatları
17:50 Benzinde 26 kuruş indirim
17:42 Benzinde 26 kuruş indirim
17:31 Tbm / ağaoğlu: mutabakat sağlanırsa kredi yapılandırılabilir
17:29 Piyasa hacmi 220 milyar doların altına indi
17:29 Döviz mevduatı bir haftada 1.2 milyar dolar arttı