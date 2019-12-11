New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,09 azalışla 27.855,83 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 3.136,57 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 kazançla 8.626,86 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, piyasaların ABD Merkez Bankası'nın ( Fed
) bu akşam açıklayacağı faiz kararına odaklandığını belirtti.
Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.