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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle kapadı.

25.03.2020 23:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:20
New York borsası karışık seyirle kapandı
New York borsası, günü karışık seyirle kapadı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,3 artışla 21.187,29 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi de yüzde 1,26 artarak 2.478,13 puana çıktı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,45 azalışla 7.384,3 puana geriledi.
Dow Jones ve S&P 500 endekslerindeki yükselişte, Beyaz Saray ve Kongre'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hazırlanan 2 trilyon dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varması etkili oldu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Dow Jones, New York, Ekonomi

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