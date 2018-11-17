New York Borsası Karışık Seyretti

New York
borsasında endeksler, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izledi.
Kapanışta, Dow Jones
Endeksi yüzde 0,49 artışla 25.413,22 puana ve S&P 500 Endeksi yüzde 0,22 kazançla 2.736,27 puana yükseldi. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,15 değer kaybıyla 7.247,87 puana geriledi.
Güne düşüşle başlayan Dow Jones ve S&P endekslerin yükselmesinde ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Çin
ile tıkanan ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamaları etkili oldu.
Trump, ülkesi ile Çin arasındaki ticaret sorunlarını çözmek istediğini belirterek, "Çin bir anlaşmaya varmak istiyor. Bize yapmaya niyetli oldukları şeylerin listesini gönderdiler ve bu uzun bir listeydi." dedi.
Öte yandan, ABD'de cuma günü açıklanan verilere göre, ekim ayında sanayi üretimi yüzde 0,1 arttı.
Amerika Birleşik Devletleri,Dow Jones,New York
17 Kasım 2018 Cumartesi 01:44