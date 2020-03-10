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New York borsası rekor düşüşle kapandı

New York borsasında Down Jones endeksi, Kovid-19 salgını ve hızla düşen petrol fiyatları nedeniyle 2000 puana yakın değer kaybetti ve 2008 krizinden bu yana en büyük kaybını yaşadı.

10.03.2020 00:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 00:06
New York borsası rekor düşüşle kapandı
New York borsasında Down Jones endeksi, Kovid-19 salgını ve hızla düşen petrol fiyatları nedeniyle 2000 puana yakın değer kaybetti ve 2008 krizinden bu yana en büyük kaybını yaşadı

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : New York, Ekonomi
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