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New York borsası rekor yükselişle kapandı

New York borsasında endeksler, perşembe gününü rekor yükselişle tamamladı.

07.02.2020 00:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 00:26New York borsası rekor yükselişle kapandı
New York borsasında endeksler, perşembe gününü rekor yükselişle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi 89 puan (yüzde 0,30) artışla 29,379.77 puana, S&P 500 endeksi 11 puan (yüzde 0,32) yükselişle 3,345.50 puana ve Nasdaq endeksi 64 puanlık (yüzde 0,67) kazançla 9,572.15 puana çıktı.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 1 Şubat ile biten haftada 202 bine gerileyerek beklentinin altında gerçekleşti.
Ülkede tarım dışı istihdam verimliliği, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 artarak piyasa beklentisinin altında oluştu.
ABD Merkez Bankasının takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 arttı ve piyasa beklentisiyle paralel bir seyir izledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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