New York Borsası Sert Düşüşle Kapandı

New York
borsası, haftanın ikinci işlem gününde sert düşüş eğilimini sürdürdü.
Kapanışta, Dow Jones
Endeksi yüzde 2.21 kayıpla 24.465,64 puana ve S&P 500 Endeksi yüzde 1,82 azalışla 2.641,89 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1.70 düşüşle 6.908.82 puana geriledi.
Analistler, ABD
hisselerinde teknoloji şirketlerinin öncelik ettiği düşüş eğiliminin salı günü petrol fiyatlarındaki sert gerilemeyle ivme kazandığına işaret etti.
Borsa kapanış zili çaldığı sıralarda, Brent tipi ham petrolün varili yüzde 6,8 azalışla 62,27 ve Batı Teksas
tipi ham petrolün varili yine yüzde 6,8 düşüşle 53,30 dolardan işlem görüyordu.
Bu arada, ABD'de gün içinde açıklanan verilere göre, konut başlangıçları, ekimde aylık yüzde 1,5 artışla 1 milyon 228 bine çıktı. Ekim ayında alınan inşaat izinlerinin de yüzde 0,6 azalarak 1 milyon 263 bine gerilediği de bildirildi.
Dow Jones,Amerika Birleşik Devletleri,New York
21 Kasım 2018 Çarşamba 00:17