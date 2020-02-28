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New York borsası sert düşüşle kapandı

New York borsası, perşembe gününü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomide oluşturduğu riskler nedeniyle sert düşüşle tamamladı.

28.02.2020 00:20 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:20New York borsası sert düşüşle kapandı
New York borsası, perşembe gününü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomide oluşturduğu riskler nedeniyle sert düşüşle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi 1.190 puan değer kaybetti ve yüzde 4,42 azalışla 25.766,64 puana düştü.
S&P 500 endeksi, yüzde 4,44 kayıpla 2.977,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 4,61 düşüşle 8.566,48 puana geriledi.
Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler nedeniyle endekslerde haftanın başından bu yana düşüş yaşanırken, analistler, piyasaların 2008 finansal krizinden sonra en kötü haftasını yaşadığını belirtiyor.
Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi 2019'ün son çeyreğinde yüzde 2,1 büyüyerek, beklenti paralelinde bir performans kaydetti.

Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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