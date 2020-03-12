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New York borsası sert düşüşle kapandı

Dow Jones endeksi kapanışta 1.400 puanın üzerinde değer kaybetti ve şubat ayındaki rekor kapanışının yüzde 20 gerisine düşerek "ayı piyasası"na girdi.

12.03.2020 00:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 00:08
New York borsası sert düşüşle kapandı
Dow Jones endeksi kapanışta 1.400 puanın üzerinde değer kaybetti ve şubat ayındaki rekor kapanışının yüzde 20 gerisine düşerek "ayı piyasası"na girdi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Dow Jones, Ekonomi

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