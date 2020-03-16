New York borsası sert düşüşle kapandı
New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin açıklamalarının ardından haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.
16.03.2020 23:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:42
New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin açıklamalarının ardından haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi yaklaşık 3000 puan değer kaybetti ve yüzde 12,94 azalışla 20.186,48 puana geriledi. Endeks, söz konusu düşüşle 1987'de yaşanan "kara pazartesi"nden bu yana kaydedilen en büyük kaybını yaşadı.
S&P 500 endeksi yüzde 11,57 kayıpla 2.397,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 12,32 azalışla 6.904,59 puana düştü.
Endekslerdeki sert düşüşte, ABD Başkanı Trump'ın Kovid-19 ile mücadele görev gücüyle birlikte düzenlediği toplantıda yaptığı açıklamalar etkili oldu.
Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının tamamen kontrol altına alınmasının temmuz ya da ağustosu bulabileceğini söyledi. Ayrıca, Trump, ABD ekonomisinin resesyona doğru gidiyor olabileceğini dile getirdi.
Piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik endişeler artarak devam ederken, merkez bankalarının aldığı tedbirlerlere rağmen endeksler gün boyu aşağı yönlü bir seyir izledi.
New York borsası, politika yapıcıların piyasaları sakinleştirmek için likidite sağlayarak koordineli hareket etme kararı almasına rağmen haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başlamış ve açılışta S&P endeksinin yüzde 8 değer kaybetmesiyle panik satışlarını önlemek için borsa devre kesmişti.
Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi İmalat Endeksi, martta eksi 21,5 değerine inerek, Mart 2009'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.
ABD'nin en büyük yatırım bankası ve finansal hizmet kuruluşlarından Goldman Sachs ise ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde büyüme göstermeyeceği, ikinci çeyreğinde ise ekonominin yüzde 5 daralacağı öngörüsünde bulundu.
Kapanışta, Dow Jones endeksi yaklaşık 3000 puan değer kaybetti ve yüzde 12,94 azalışla 20.186,48 puana geriledi. Endeks, söz konusu düşüşle 1987'de yaşanan "kara pazartesi"nden bu yana kaydedilen en büyük kaybını yaşadı.
S&P 500 endeksi yüzde 11,57 kayıpla 2.397,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 12,32 azalışla 6.904,59 puana düştü.
Endekslerdeki sert düşüşte, ABD Başkanı Trump'ın Kovid-19 ile mücadele görev gücüyle birlikte düzenlediği toplantıda yaptığı açıklamalar etkili oldu.
Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının tamamen kontrol altına alınmasının temmuz ya da ağustosu bulabileceğini söyledi. Ayrıca, Trump, ABD ekonomisinin resesyona doğru gidiyor olabileceğini dile getirdi.
Piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik endişeler artarak devam ederken, merkez bankalarının aldığı tedbirlerlere rağmen endeksler gün boyu aşağı yönlü bir seyir izledi.
New York borsası, politika yapıcıların piyasaları sakinleştirmek için likidite sağlayarak koordineli hareket etme kararı almasına rağmen haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başlamış ve açılışta S&P endeksinin yüzde 8 değer kaybetmesiyle panik satışlarını önlemek için borsa devre kesmişti.
Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi İmalat Endeksi, martta eksi 21,5 değerine inerek, Mart 2009'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.
ABD'nin en büyük yatırım bankası ve finansal hizmet kuruluşlarından Goldman Sachs ise ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde büyüme göstermeyeceği, ikinci çeyreğinde ise ekonominin yüzde 5 daralacağı öngörüsünde bulundu.
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Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dow Jones, New York, Ekonomi
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