New York borsası Trump'ın açıklamalarının ardından ralli yaptı
New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etmesi ve salgınla mücadele için yaklaşık 50 milyar dolarlık acil durum fonunu erişime açılacağını duyurmasının ardından haftanın son işlem gününü ralli...
13.03.2020 23:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:48
New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etmesi ve salgınla mücadele için yaklaşık 50 milyar dolarlık acil durum fonunu erişime açılacağını duyurmasının ardından haftanın son işlem gününü ralli yaparak tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi 2000 puana yakın değer kazandı ve yüzde 9,4 artışla 23.185,62 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi, yüzde 9,2 artarak 2.711,02 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 9,3 yükselişle 7.874,88 puana çıktı. Böylece endeksler, Ekim 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek günlük kazancı sağladı.
New York borsası, Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerle perşembe gününü sert düşüşle tamamlamış ve piyasalar 1987'den bu yana en büyük kaybını yaşamıştı.
Amerikan borsasındaki bugünkü yükselişte ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları etkili oldu. Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan ettiğini ve 50 milyar dolara yakın acil durum fonunun erişime açılacağını söyledi.
Kapanışta, Dow Jones endeksi 2000 puana yakın değer kazandı ve yüzde 9,4 artışla 23.185,62 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi, yüzde 9,2 artarak 2.711,02 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 9,3 yükselişle 7.874,88 puana çıktı. Böylece endeksler, Ekim 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek günlük kazancı sağladı.
New York borsası, Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerle perşembe gününü sert düşüşle tamamlamış ve piyasalar 1987'den bu yana en büyük kaybını yaşamıştı.
Amerikan borsasındaki bugünkü yükselişte ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları etkili oldu. Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan ettiğini ve 50 milyar dolara yakın acil durum fonunun erişime açılacağını söyledi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New York, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Ekonomi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Ekonomi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Ekonomi
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Ekonomi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ekonomi
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Ekonomi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi