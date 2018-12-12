New York Borsası Yükseldi

New York
borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones
endeksi yüzde 1,30 artışla 24.685,99 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 1,29 kazançla 2.670,70 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 1,37 değer kazancıyla 7.127,84 puanda bulunuyor.
Analistler, Huawei
'in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun 10 milyon Kanada
doları kefaletle şartlı serbest bırakılması sonrasında ticaret savaşına ilişkin endişelerin azaldığını ve küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD
'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda beklenti dahilinde sabit kalarak 7 ay süren yükseliş eğilimini sonlandırdı.
Dow Jones,New York
12 Aralık 2018 Çarşamba 17:53