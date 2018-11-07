New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York
borsası, ABD
Kongresi ara seçimlerinin ardından güne yükselişle başladı. Dow Jones
endeksi yüzde 0,88 artışla 25.859,78 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,85 kazançla 7.445,72 puanda, Nasdaq endeksi yüzde 0,95 değer kazancıyla 7.445,72 puanda seyrediyor.
ABD Kongresi ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti
Senato'daki çoğunluğunu korurken, Temsilciler Meclisi'nde üstünlüğü Demokratlar sağladı.
Analistler, ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlere ilişkin resmi sonuçların henüz açıklanmamasına karşın projeksiyonların piyasa beklentileri doğrultusunda bir sonuç çıkacağına işaret etmesinin piyasalara pozitif yansıdığını belirtti.
Dow Jones,Amerika Birleşik Devletleri,New York
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:45