New York Borsası Yükselişle Açıldı

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:43



21 Kasım 2018 Çarşamba 17:43

New York borsası, güne yükselişle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,46 artışla 24.579,28 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,61 kazançla 2.658,07 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 1,10 primle 6.984,72 puanda seyrediyor.Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri, ekimde yüzde 4,4 gerileyerek beklentilerin altında kaldı. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise geçen hafta 224 bine yükselerek beklentinin üstünde gerçekleşti.Analistler, teknoloji hisselerinin toparlanmasıyla New York borsasının güne pozitif bir başlangıç yaptığını kaydetti.