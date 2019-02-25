New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York
borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones
endeksi yüzde 0,57 artışla 26.180,60 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,55 kazançla 2.807,94 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,81 değer kazancıyla 7.588,24 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın, " Çin
'le devam eden ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlanabileceği ve 1 Mart'ta dolacak ateşkesi ertelediği" yönündeki açıklamalarının pay piyasalarında risk iştahını artırdığını belirtti.
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın senatoda yapacağı sunumların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, veri gündeminde ise çarşamba günü açıklanacak ABD'nin büyüme verisinin öne çıktığını ifade etti.
Dow Jones, Amerika Birleşik Devletleri, New York, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA