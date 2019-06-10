New York borsası yükselişle açıldı

New York
borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones
endeksi yüzde 0,54 artışla 26.124,32 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,52 kazançla 2.888,31 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 değer kazancıyla 7.797,95 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Meksika
'ya gümrük tarifesi tehdidinin ardından iki ülkenin, göçmen politikaları konusunda anlaşmaya varmasının piyasalarda ticaret savaşı konusundaki iyimserliği arttırdığını belirterek, ABD, Japonya
ve Avro Bölgesi başta olmak üzere merkez bankalarının ekonomik aktiviteyi desteklemek için gerekeli alana sahip oldukları yönündeki açıklamaların pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladığını kaydetti.
Kaynak: AA
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