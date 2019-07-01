01.07.2019 16:53
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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,98 artışla 26.859,40 puan, S&P 500 endeksi yüzde 1,15 değer kazancıyla 2.975,73 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,73 kazançla 8.144,69 puan seviyelerinde seyrediyor.
Piyasalarda, başta ticaret müzakereleri olmak üzere ekonomik ve politik açıdan gelişmelerin yaşandığı G20 Liderler Zirvesi'nin yansımalarına odaklanıldı. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping buluşmasından müzakerelere devam etme kararı çıkması piyasalarda risk iştahını artırdı.
Analistler, piyasaların G-20 Zirvesindeki uzlaşmacı tondan memnun kaldığını belirterek, Trump ayrıca Şi'nin talebiyle Çinli teknoloji devi Huawei'nin ABD'li şirketlerden donanım almasına izin verdiğine de dikkati çekti.
Kaynak: AA
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