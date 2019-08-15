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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

15.08.2019 16:53 New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,19 kazançla 25.528,57 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artışla 2.851,56 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 artışla 7.785,293 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, siyasi riskler, ticaret savaşı ve resesyon endişelerinin artırmasına karşın ABD'de açıklanan perakende satış verilerinin beklentilerin üzerinde olması ve pay piyasalarında etkili olan tepki alımlarının endekslerin yükselmesini sağladığını kaydetti.

Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

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