New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,49 artışla 26.025,57 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,55 kazançla 2.894.07 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 değer kazancıyla 7.906,18 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına dair son gelişmeleri özümsediğini belirtti.

Çin'in otomobil alımındaki sınırlamayı kaldıracağına yönelik haberlerle New York borsasında otomobil şirketlerinin hisselerinin yükseldiğini ifade eden analistler, New York borsasındaki dünkü pozitif seyrin bugün de devam ettiğine ancak yatırımcıların yine de temkinli davranması gerektiğine dikkati çekti.

