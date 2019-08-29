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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

29.08.2019 17:00 New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,88 artışla 26.264,60 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,95 kazançla 2.915,44 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 değer kazancıyla 7.947,10 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, Çin Ticaret Bakanlığının ticaret görüşmelerinde tansiyonun yükselmesinden yana olmadığına dair açıklama yaptığı haberleriyle New York borsasının pozitif seyrettiğini belirti.
Bugün açıklanan verilere göre ABD'de 2. çeyrek Gayrisafi Yurtiçi Hasıla yüzde 2 artarak beklentileri karşıladı.

Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

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