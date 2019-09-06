Haberler» Ekonomi» Haber

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

06.09.2019 16:44 New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,19 artışla 26.778,39 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 kazançla 2.979,25 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 8.125,58 puan seviyelerinde seyrediyor.
Bugün açıklanan verilere göre ABD'de ağustos tarım dışı istihdam 130 bin ile 3 ayın en düşük artışını gerçekleştirdi.
Analistler, kötü gelen tarım dışı istihdam verisine karşın New York borsasının pozitif seyrini sürdürdüğüne dikkati çekerek, açıklanan veri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tekrar faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:15   Türkiye ucuz kaynaklara yöneldi Rusya'dan alınan doğal gaz yüzde 36 azaldı
19:06   Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar 218 milyon doları aştı
18:46   TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: "TMO'nun ödemeye başladığı paralar, fındık üreticileri...
18:44   Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:44   Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:44   Üretim bölgelerinde düşen sebze fiyatları büyükşehirlere yansımaya başladı
18:42   Borsada en çok değer kazanan hisseler