Haberler» Ekonomi» Haber

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

09.09.2019 16:54 New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,09 artışla 26.822,59 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,27 kazançla 2.986,77 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,19 primle 8.118,855 puan seviyelerinde seyrediyor.
ABD ile Çin arasında ekim ayında başlayacak ticaret müzakereleri nedeniyle piyasalarda iyimser havanın etkili olduğunu belirten analistler, pay piyasalarının bu hafta ve gelecek hafta gerçekleşecek merkez bankaları toplantılarına odaklandığını kaydetti.
Piyasalarda, perşembe günü gerçekleşecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantılarının ardından, gelecek hafta ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının toplantıları takip edilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:38   Borsada değer kaybeden hisseler
18:38   Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:36   Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:34   Borsada endekslerin değişimi
18:34   Borsada işlem hacmi sıralaması
18:32   Borsada günlük işlemler (1)
18:32   Borsada günlük işlemler (2)