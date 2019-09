New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artışla 27.180,91 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,15 yükselişle 3.011,39 puan, Nasdaq endeksi de yüzde 0,23 değer kazancıyla 8.196,02 puan seviyelerinde seyrediyor.Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün faiz indirimlerine devam edileceği konusunda net bir mesaj vermemesi sonrasında piyasalarda meydana gelen dalgalanmalara karşın, New York borsasında teknoloji hisselerindeki yükselişlerin bu dalgalanmaları dengelediğini ifade etti.Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ticaret Danışmanı Peter Navarro'nun ABD ve Çin arasında gerçekleşecek görüşmeler konusunda iyimser olduklarını belirttiklerine dair haberler de New York borsasını olumlu etkiledi.