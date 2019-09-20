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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

20.09.2019 17:00New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,18 artışla 27.144,14 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 kazançla 3.011,94 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 değer kazancıyla 8.189,67 puan seviyelerinde seyrediyor.
ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde yardımcı müzakerecilerin iki aydan bu yana ilk defa bir araya geldiğine dair haberler, piyasalarda risk iştahını artırdı.
Analistler, ABD Merkez Bankası üyelerinin faiz indirimleri konusunda yaptığı olumlu açıklamaların New York borsasının yükselmesine katkı sağladığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

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