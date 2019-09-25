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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

25.09.2019 16:48New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,22 artışla 26.866,75 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 kazançla 2.968,33 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,01 değer kazancıyla 7.994,32 puan seviyelerinde seyrediyor.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Başkan Donald Trump'ın azledilmesi için resmi girişimde bulunmasının ardından dün düşüşle kapanan New York borsası, bugüne yükselişle başladı.
Nancy Pelosi, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı ve Demokrat Joe Biden'ın soruşturulmasını istediğini itiraf ettiğini belirterek, "Trump'ın eylemleri ulusal güvenliğimizi baltalıyor." ifadesini kullanmıştı.

Donald Trump, Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

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