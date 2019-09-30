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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk gününe yükselişle başladı.

30.09.2019 16:54New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, haftanın ilk gününe yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,28 artışla 26.894,32 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 kazançla 2.969,23 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 primle 7.959,621 puanda seyrediyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında gelecek hafta hareketlenmesi beklenen ticaret müzakerelerine ilişkin taraflardan gelen karışık sinyallere karşın piyasalardaki iyimserliğin korunduğunu belirterek, bu hafta yoğun veri takviminin gündemi meşgul edeceğini söyledi.

Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

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