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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

01.10.2019 16:42New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,33 artışla 27.006,43 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 kazançla 2.987,01 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 değer kazancıyla 8.030,95 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın bilanço büyütme amacıyla likiditeyi artırmak adına yaptığı hamlelerin özellikle banka hisseleri başta olmak üzere hisse senedi piyasaları için destekleyici olduğunu belirtti.

Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

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