Haberler » Ekonomi » New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası güne yükselişle başladı.

17.10.2019 16:43New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,29 artışla 27.079,20 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 kazançla 3.003,37 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,62 değer kazancıyla 8.174,74 puan seviyelerinde seyrediyor.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de eylül sanayi üretimi yüzde 0,4 azalarak beklentilerin altında gerçekleşti.
Analistler, şirketlerin bilançolarının iyi gelmesinin ve Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere, yeniden düzenlenmiş Brexit anlaşması üzerinde uzlaşmasının piyasalarda risk iştahını artırdığını belirtti.

Avrupa Birliği, Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:44 HasTavuk üretim tesislerinin kapılarını Japonya Başkonsolosluğuna açtı
18:46 Bakan Pakdemirli'den teröre karşı birlik mesajı
18:42 Borsada endekslerin değişimi
18:42 Borsada işlem hacmi sıralaması
18:41 Borsada şehir endekslerinin değişimi
18:41 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:40 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
17.10.2019 18:50:48