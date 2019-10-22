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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

22.10.2019 16:48New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,03 artışla 26.836,91 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,14 kazançla 3.010,94 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 değer kazancıyla 8.187,31 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve Çinli yetkililerden gelen açıklamaların devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği artırdığını belirterek, şirketlerden gelen güçlü bilançoların da risk iştahını olumlu etkilediğini ifade etti.

Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

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