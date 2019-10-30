New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, beklentilerden iyi gelen ABD büyüme verisinin ardından güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,03 artışla 27.078,77 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 kazançla 3.038,65 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 değer kazancıyla 8.284,30 puan seviyelerinde seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de 3. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yıllık yüzde 1,9 artarak beklentilerden iyi geldi. Beklentiler, GSYH'nin yüzde 1,6 artış kaydetmesi yönündeydi.

Analistler, bugün saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ederek, Fed'in 25 baz puan faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.

Kaynak: AA