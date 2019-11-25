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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

25.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:40New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,27 artışla 27.951,67 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,34 kazançla 3.120,78 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,59 değer kazancıyla 8.569,84 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, Çin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın en fazla eleştirdiği konulardan biri olan fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda adım atmaya hazırlandığı haberleri sonrası pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirtti.

Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

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