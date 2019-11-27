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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin ardından güne yükselişle başladı.

27.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:46New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin ardından güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,03 artışla 28.131,31 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 kazançla 3.145,50 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 değer kazancıyla 8.669,42 puan seviyelerinde seyrediyor.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de 3. çeyrek GSYH yıllık yüzde 2,1, kişisel tüketim yüzde 2,9 artarak beklentilerden iyi gerçekleşti. Dayanıklı tüketim malları siparişleri ise beklentilerin aksine yüzde 0,6 artış kaydetti. Beklentiler, dayanıklı tüketim malları siparişlerinin yüzde 0,9 azalması yönündeydi.

Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

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