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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

06.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:44New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,81 artışla 27.902,81 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,80 değer kazancıyla 3.142,39 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 artarak 8.639,250 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD'de bugün açıklanan ve beklentilerin oldukça üstünde gelen istihdam verileri sonrasında pay piyasalarının yükselişle açıldığını ifade etti. İşsizlik rakamlarının tekrar yaklaşık son 50 yılın en düşüğüne gerilediğini belirten analistler, ABD'de açıklanacak toptan eşya stokları ve Michigan Üniversitesi Güven Endeksi verilerinin yatırımcıların takibinde olacağını kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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