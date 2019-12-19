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New York borsası, yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

19.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:46 New York borsası, yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,19 artışla 28.290,82 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,14 kazançla 3.195,51 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 değer kazancıyla 8.845,21 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda, Donald Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası dün akşam onaylanmasına karşın haftalık işsizlik başvuruları verisinin 252 binden 234 bine gerilemesinin piyasaları pozitif etkilediğini belirtti.

Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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