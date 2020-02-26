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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

26.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:44New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,29 artışla 27.159,46 puandan ve S&P 500 endeksi yüzde 0,43 kazançla 3.142,62 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 yükselişle 9.011,55 puandan işlem gördü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının piyasalardaki etkisi sürerken, ABD Başkanı Donald Trump TSİ 02.00'da Kovid-19 ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
Medyayı "piyasalarda panik yaratma" ile suçlayan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Beyaz Saray'da, bu konuda bugün 18.00'de (TSİ 02: 00) bir basın konferansı yapacağım. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) temsilcileri ve diğerleri orada olacak. Teşekkür ederim!" paylaşımında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dow Jones, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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